Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 24 iulie, incepe a doua etapa de admitere la liceu 2020, pentru elevii care nu au fost repartizați in sesiunea din 10 iulie. Potrivit datelor IȘJ Alba, sunt aproximativ 400 de elevi din județ care au acces la circa 500 de locuri in licee. Dupa repartizarea computerizata și confirmarea locurilor…

- Cadrul didactic subliniaza faptul ca este vorba despre elevi care au intrat la liceu si cu medii sub 5, fiind vorba despre un liceu tehnologic, si care au reusit sa obtina la Bacalaureat note de 8 si 9. "Nu pot sa nu impartasesc bucuria profesorului dintr-un liceu tehnologic, unde elevii au…

- Incepand cu data de 2 iulie si pana pe 8 iulie, absolventii clasei a VIII-a impreuna cu parintii vor completa optiunile dorite in fisele de inscriere pentru admiterea la liceu. Elevii vor fi asistati de dirigintii claselor a VIII-a pentru completarea corecta a fiselor.

- Ziarul Unirea Bacalaureat 2020: Absolvenții de liceu susțin, joi, proba la alegere a profilului și specializarii, ultima din cadrul examenului Elevii claselor a XII-a, vor susține joi, 25 mai, proba la alegere a examenului de Bacalaureat 2020, in funcție de profil, potrivit calendarului aprobat de Ministerul…

- Subiectele la matematica BAC 2020 sunt diferite in functie de filiera, profilul și specializarea pe care le urmeaza elevii. Ca in fiecare an, elevii vor avea de rezolvat catre trei subiecte, timpul de lucru fiind de trei ore. Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.…

- Absolvenții de liceu susțin saptamana aceasta examenul de Bacalaureat. 3 ore au avut la dispoziție astazi pentru a rezolva subiectele la proba de limba și literatura romana. Comedia a fost cea care i-a ajutat sau, dimpotriva, i-a incurcat pe proaspeții absolvenți. Miercuri și joi se vor desfașura urmatoarele…

- Elevii care opteaza in acest an, la admiterea la liceu, pentru specializari cu predare in regim bilingv sau intensiv intr-o limba moderna nu mai susțin proba de verificare a cunoștințelor de limba moderna, iar aceasta se echivaleaza in funcție de situația candidatului. Daca elevul are certificat de…

- Inscrierile in liceele profesionale și in invațamantul dual incep in 29 mai. Calendarul admiterii a fost publicat vineri noaptea in Monitorul Oficial, prin Ordinul 4.325 din 22 mai 2020. Elevii vor completa fișele de inscriere și dosarele la școlile lor gimnaziale, iar acestea vor depune dosarele elevilor…