- 55 de lideri ai PMP, printre care si Claudiu Palaz, presedintele organizatiei PMP Constanta au transmis un comunicat prin care solicita organizarea unui congres in data de 19 februarie.De asemenea, semnatarii sustin alegerea lui Eugen Tomac in functia de presedinte al formatiunii politice in locul lui…

- Vicepresedintele USR Catalin Drula a precizat, vineri seara, la B1 TV, ca daca va fi cazul, va prelua conducerea formatiunii, asa cum prevede Statutul USR, informeaza News.ro . „A fost destul socant acest moment care s-a intamplat ieri, inca incercam sa-l lamurim”, a declarat, vineri seara, la B1 TV,…

- Liderul PMP Buzau, Adrian Mocanu, ii cere demisia lui Cristian Diaconescu din funcția de președinte al formațiunii: „Din pacate, formula de conducere incropita dupa alegerile generale din 2020 nu a raspuns așteptarilor mari pe care membrii PMP le aveau”. „Partidul Mișcarea Populara trece prin momente…

- Europarlamentarul Eugen Tomac a susținut luni, pe Facebook, ca Partidul Mișcarea Populara (PMP) nu se pregateste sa fuzioneze cu PNL. El a admis insa ca PMP traverseaza o perioada dificila și a precizat ca, la un an de la alegerile parlamentare, „partidul pare ca si-a pierdut spiritul de echipa”. „PMP…

- Eurodeputatul Eugen Tomac, fost presedinte al PMP, a precizat, vineri, ca, in aceasta saptamana, a participat la o sedinta a partidului, convocata la initiativa a 46 de lideri ai formatiunii si in care s-a decis convocarea Congresului, respingand afirmatiile potrivit carora reuniunea a fost una ilegala.

- Eurodeputatul Eugen Tomac spune ca partidele parlamentare trebuie presate astfel incat macar anul acesta sa fie votata legea PMP privind reducerea numarului de parlamentari la 300, act normativ care a fost adoptat de Senat in 2018, dar care n-a ajuns nici pana astazi sa fie votat in plenul Camerei Deputaților.…

- Ludovic Orban și disidenții din PNL și-au facut partid: Ce nume va purta noua formațiune politica Ludovic Orban și disidenții din PNL și-au facut partid: Ce nume va purta noua formațiune politica Fostul premier și fost președinte al liberalilor, Ludovic Orban, a anuntat, marti, constituirea unui nou…

- Dan Motreanu, liderul PNL Giurgiu, ii cere demisia lui Florin Citu de la conducerea partidului. Liberalul este nemultumit ca, la doar doua luni dupa ce a castigat sefia formatiunii cu mesaje anti-PSD, Citu a propus partidului alianta cu social-democratii.