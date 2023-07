Noi nereguli, descoperite în azile din toată țara. Încă două centre pentru bătrâni din Capitală, închise Nereguli pe banda rulanta au fost descoperite in centre pentru varstnici din toata țara, in urma controalelor facute, in ultimele zile. In plus, inca doua azile din București, unul din sectorul 6 al Capitalei, celalalt, din sectorul 1 au fost inchise, cel puțin temporar, pana la remedierea problemelor semnalate de inspectori ai Direcției de Sanatate […] The post Noi nereguli, descoperite in azile din toata țara. Inca doua centre pentru batrani din Capitala, inchise appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

