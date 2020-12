Stiri pe aceeasi tema

- Liderii celor trei partide negociaza in aceste zile imparțirea funcțiilor de premier și de președinte al Camerei Deputaților și al Senatului in viitorul Parlament care se va reuni luni, 21 decembrie, in noua componența rezultata dupa alegerile parlamentare din 6 decembrie. Coaliția viitoarei guvernari…

- Varianta ca Ludovic Orban sa redevina premier a intampinat rezistența din partea unor lideri din partid, relateaza Realitatea PLUS. Ce le-a propus acesta colegilor de partid? Președintele liberal Ludovic Orban ar fi venit cu varianta deblocarii negocierilor pentru formarea noului Guvern și stabilirea…

- Liderul PNL Ludovic Orban va merge marți seara la sediul central al formațiunii, de la ora 20.00, pentru discuții informale legate de formarea unui Guvern, spun surse din partid. Intalnirea de la partid vine sa traga linie dupa ce la ora 18.00 Orban are programate discuții la Vila Lac cu grupul minoritaților…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, va avea o întrevedere marti cu presedintele Klaus Iohannis, în condițiile în care șeful statului a anunțat luni seara ca mai este nevoie de cel puțin o runda de consultari pentru desemnarea unei propuneri de premier, au declarat pentru News.ro surse politice.…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca i-a prezentat presedintelui Klaus Iohannis propunerea pentru functia de premier, Florin Citu, si ca el a fost propus pentru a prelua sefia Camerei Deputatilor. "Am participat la consultarile declansate de presedintele Klaus Iohannis. (...)…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, susține ca negocierile pentru formarea noului guvern vor demara incepand de sambata. „Va exista un acord care sa arate existența unei majoritați. Negocierile vor demara sambara dimineața. O sa existe o negociere la nivel de reprezentare la nivel parlamentar.Nu a…

- Liderul PNL Ludovic Orban se intalnește azi la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis pentru a-i inainta 3 propuneri de premier din partea liberalilor. Cele 3 propuneri PNL de premier sunt: - Nicolae Ciuca, premier interimar și ministru al Apararii - Florin Cițu, ministrul…

- Liderii PNL se intalnesc din nou, in aceasta seara, pentru a valida numele noului prim-ministru, cel pe care il vor prezenta la negocierile cu UDMR și USR-PLUS pentru formarea viitorului guvern. Acestea vor avea loc, cel mai probabil, in weekend. Favoritul lui Klaus Iohannis pentru funcția de prim-ministru…