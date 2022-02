Stiri pe aceeasi tema

- Romania este pregatita sa gazduiasca grupul de lupta al NATO, fiind cunoscut locul unde va fi pozitionat, a declarat joi presedintele Klaus Iohannis, insa a precizat ca detaliile vor fi facute publice in momentul in care va fi aprobat formal la nivelul Aliantei Nord-Atlantice. „Am discutat cu presedintele…

- Romania este foarte bine aparata si are toate garantiile de securitate, a declarat presedintele Klaus Iohannis, vineri, la conferinta comuna cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu, informeaza AGERPRES . „Romania este foarte bine aparata si are toate…

- Presedintele american Joe Biden a aprobat oficial desfasurarea de trupe suplimentare in Europa de Est, inclusiv in Romania. Potrivit CNN, mai multi oficiali de la Washington au afirmat ca desfasurarea de trupe are scopul de arata sustinerea aliatilor din NATO fata de Ucraina. Este asteptat ca Pentagonul…

- Actuala criza creata de Rusia este despre securitatea intregului spatiu euro-atlantic, iar Romania trebuie sa fie pregatita si pentru scenariul in care Rusia va refuza calea dialogului, a declarat Klaus Iohannis, miercuri, la finalul sedintei CSAT convocate in contextul tensiunilor tot mai mari privind…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, susține ca Romania este pregatita sa intre in zona Schengen inca din 2011, dar modificarile din justiție au ingreunat parcursul țarii noastre in aceasta direcție. Liderul USR nu a ratat ocazia sa il critice din nou pe Klaus Iohannis și actuala coaliție de guvernare.…