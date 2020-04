Noi modificări privind condiţiile şi modul de acordare a concediilor medicale Guvernul a aprobat azi o Ordonanța de Urgența care prevede noi reglementari referitoare la conditiile si modalitatea de acordare a certificatelor de concediu medical pentru carantina si a indemnizatiilor aferente acestor certificate. De asemenea, pentru persoanele asigurate care însotesc copilul bolnav la tratament pe teritoriul unui alt stat certificatele de concediu medical se vor elibera de catre casele de asigurari de sanatate, se arata într-un comunicat transmis de CNAS.

În perioada situației de urgența, persoanele asigurate carora li se interzice continuarea activitatii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

