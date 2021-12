Noi modificări în Legea Educației. Creșele vor putea primi copii de numai câteva zile Noi modificari in Legea Educației. Creșele vor putea primi copii de numai cateva zile. Cresele vor primi chiar si nou-nascuti si va creste numarul de copii care pot fi inscrisi la o unitate, dupa ce Legea Educatiei a fost modificata din nou in Senat, zilele trecute. Astfel, prin proiectul adoptat in calitate de for decizional, Senatul introduce grupe și la creșa, ca la gradinița, si coboara varsta preșcolarilor care pot fi inscriși pana la cea a unui nou-nascut – 0 luni, fața de 11 luni cat prevazuse ministerul, potrivit edupedu.ro . Concret, inainte se puteau inscrie copiii cu varste intre 11… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

