Noi modificări în aplicația WhatsApp. Toți utilizatorii vor fi afectați WhatsApp anunța ca va introduce noi funcții pentru o mai buna conectare a grupurilor la apeluri. In timp ce aplicația de mesagerie instant deținuta de Meta este cunoscuta ca fiind cea mai sigura pentru ca ofera mesaje private și sigure utilizatorilor din intreaga lume, tot mai multe persoane folosesc WhatsApp și pentru apelurile video. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

