Noi modificări ale actelor de identitate. Minorii pot avea carte de identitate simplă sau electronică Copiii intre 0 și 14 ani pot avea, opțional, carte de identitate simpla sau electronica, la cererea ambilor parinți. Noutațile privind actele de identitate ale romanilor se vor aplica de la 2 august 2021. Potrivit avocatei Adoriana Terescu, voluntar pentru site-ul VeDemJust.ro , actele de identitate se pot elibera și inainte de implinirea varstei de 14 ani. Astfel, vor fi cinci tipuri de acte de identitate in total. „1. Obligatoriu, prima carte de identitate se elibereaza la implinirea varstei de 14 ani, ca si pana acum. Optional, se poate elibera carte de identitate simpla sau carte electronica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 29 martie 2021 s-a publicat Hotararea nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, potrivit Asociației VeDem Just , citat de Hotnews. Anul trecut au fost aduse mai…

- In data de 28 Martie 2021 s-a publicat in Monitorul Oficial Hotararea 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, care vor intra in vigoare peste 30 de zile. Anul trecut au fost aduse…

- Romanii vor putea solicita cartea de identitate electronica din luna august. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat ca in sedinta de miercuri a Executivului a fost adoptata hotararea privind stabilirea formei si continutului actelor de identitate, ale…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat ca in sedinta de miercuri a Executivului a fost adoptata hotararea privind stabilirea formei si continutului actelor de identitate, ale dovezii de resedinta si ale cartii de imobil, iar romanii vor putea solicita cartea de identitate electronica incepand…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat ca in sedinta de miercuri a Executivului a fost adoptata hotararea privind stabilirea formei si continutului actelor de identitate, ale dovezii de resedinta si ale cartii de imobil, iar romanii vor putea solicita cartea de identitate electronica incepand…

- Din august 2021, cartea de identitate electronica va fi disponibila și in Romania, anunța oficialii. Aceasta va oferi si posibilitatea semnaturii electronice. Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Ciprian Teleman a anunțat ca probabil cartea de identitate electronica va fi disponibila in…