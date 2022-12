Noi modificări aduse Codului penal Guvernul a adoptat un proiect de lege prin care se aduc modificari Codului penal, precum si altor acte normative. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Executiv, proiectul de lege pune in acord cu dispozitiile Constitutiei prevederile legale declarate neconstitutionale prin decizii ale Curtii Constitutionale care vizeaza Codul penal, precum si dispozitii din legi speciale in materie penala si executional penala. „Pentru armonizarea celor 8 decizii ale Curtii Constitutionale de admitere a unor exceptii de neconstitutionalitate referitoare la Codul penal, sunt propuse modificari si completari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

