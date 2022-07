Stiri pe aceeasi tema

- Regulamentul de inchiriere al bazelor sportive gestionate de instituții ale statului ar putea fi publice, permițand astfel accesul larg. Proiectul de lege ce prevede acest fapt are la baza o analiza a Curții de Conturi despre modul de administrare a celor 227 de baze sportive deținute de statul roman,…

- ISU DAMBOVIȚA este gazda competiției serviciilor profesioniste pentru situații de urgența, in perioada 6 – 8 iulie, etapa a III-a (zonala), competitie care se desfașoara in municipiul Moreni la sediul Detașamentului de Pompieri. Cei mai buni pompieri din cadrul ISU Dambovita, ISU Prahova, ISU Buzau…

- Circa 26 de hectare de grau au ars, duminica, in comuna Campineanca, in urma unui incendiu cauzat de incendierea vegetatiei uscate, potrivit Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. „Pompierii au intervenit, duminica dupa-amiaza, la un incendiu care a cuprins un lan de grau pe raza comunei…

- PSD nu sustine proiectul de ordonanta de urgenta privind decarbonizarea, initiat de ministrul Energiei, Virgil Popescu, care propune inchiderea unor capacitati de productie pe carbune pana la finalul anului, asta in timp ce restul tarilor europene redeschid centrale pe carbune pentru a face fata crizei…

- Competiția serviciilor voluntare pentru situații de urgența, etapa judeteana s-a incheiat. Premiile au revenit: Locul I – SVSU Recea, Locul II – SVSU Mireșu Mare si Locul III- SVSU Cernești. La competiție a fost prezent și senatorul USR de Maramureș, Dan Ivan. „A deveni pompier voluntar necesita instruire…

- Un proiect de lege propune modificarea și adaptarea legislației de funcționare a școlilor auto pentru a scurta perioada in care se poate obține permisul auto și a eilimina restricțiile referitoare la acordarea lui. Conform inițiativei depuse miercuri, se dorește eliminarea timpilor foarte mari de așteptare…

- Concursurile serviciilor voluntare pentru situații de urgența din județ au continuat duminica, 15 mai, cu intrecerile din cadrul unei noi etape zonale, desfașurate in comuna Saliștea de Sus. In cadrul competiției, participanții s-au intrecut in doua probe: “pista cu obstacole pe 100 de metri” și “dispozitivul…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges informeaza ca in scara unui bloc din municipiul Pitesti a fost gasit cadavrul unei femei care suferise arsuri. „In dimineata zilei de 19 aprilie, in jurul orei 5,00, politistii (…) au fost sesizati prin Serviciul National Unic Apeluri de Urgenta 112 despre…