NOI modele ale declarației pe propria răspundere, VALABILE de vineri - DESCARCĂ AICI Carantina de noapte este impusa, la nivel național, intre orele 22:00 și 05:00.Noile restricții prevad ca, in localitațile in care rata de infectare va depași 7,5 cazuri de Covid-19 la mia de locuitori, va fi interzisa circulația in afara locuinței dupa ora 20:00, cu doua ore mai devreme fața de restul localitaților. Masura se va aplica și in localitațile in care incidența depașește 4 cazuri la mia de locuitori, insa doar in zilele de vineri, sambata și duminica.De asemenea, magazinele vor fi inchise de la ora 18:00 de vineri pana duminica inclusiv in localitațile cu o rata de infectare mai mare… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

