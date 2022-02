Stiri pe aceeasi tema

- Volodymyr Ariev, fost lider al delegatiei Ucrainei la Consiliul Europei si actual parlamentar, considera ca anuntul facut de rusi privind retragerea unor trupe ar putea fi o „manevra” pentru distragerea armatei ucrainene si a guvernelor de la Kiev si din Occident, relateaza MainNews.ro.

- Autoritatile americane au recomandat cetatenilor lor sa paraseasca imediat Belarusul si Transnistria, in lumina situatiei din jurul Ucrainei, conform unor alerte emise luni de Departamentul de Stat. Una dintre alertele emise de Departamentul de Stat mentioneaza ca „cetatenii americani din Belarus ar…

- Guvernele Australiei si Noii Zeelande si-au avertizat cetatenii aflati in Ucraina sa paraseasca tara imediat, cat timp inca mai sunt disponibile zboruri comerciale, transmite digi24.ro .

- Guvernele Australiei si Noii Zeelande si-au avertizat cetatenii aflati in Ucraina sa paraseasca tara imediat, in timp ce temerile asupra unei invazii ruse cresc, relateaza sambata DPA, conform AGERPRES. Pe fondul tensiunilor crescute dintre Rusia si Ucraina, ambele tari si-au indemnat cetatenii sa…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, le-a cerut, vineri, tuturor cetațenilor americani care mai sunt in Ucraina sa paraseasca țara „imediat”, spunand ca exista un risc cat se poate de real al unei acțiuni militare ruse, relateaza BBC și CNN . Președintele american a precizat ca nu are de gand…

- Statele Unite au afirmat miercuri ca Rusia continua sa-si intareasca dispozitivul militar la frontierele Ucrainei, intr-un moment in care Franta afirma ca are angajamentul Kremlinului astfel incat sa nu existe o "escaladare" suplimentara, noteaza AFP. "Am continuat sa observam, inclusiv in…

- Parlamentul European a condamnat, joi, desfașurarea ampla de militari ruși la granița cu Ucraina și a cerut direct regimului Putin sa-și retraga imediat forțele și sa inceteze amenințarile la adresa țarii vecine.

- Atunci cand Rusia maseaza trupe intr-o regiune si le aranjeaza frumos, sa dea bine in pozele din satelit, mesajul e, de regula, unul fara echivoc si nu prea lasa loc interpretarilor: fie chiar se pregateste o invazie, fie acesta e felul lui Vladimir Putin de transmite Washingtonului ca „e nevoie sa…