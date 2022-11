Noi minivacanțe pentru bugetari și elevi în 2023. Când ar putea fi Romania continua sa fie in topul tarilor europene cu cele mai putine zile de cursuri, dar cele mai lungi vacante. Iata ca deja se pregatesc noi minivacanțe pentru bugetari și elevi in 2023 . Iata cand ar putea fi. In cel mai recent raport european, Romania ocupa locul 3, dupa Malta si Letonia pe lista tarilor cu cele mai multe zile de vacanta: 127 in total. Dupa o vacanța de o saptamana, prima din acest an școlar imparțit in premiera in module, elevii au revenit la cursuri pentru modulul doi de studiu. Va dura pana pe 22 decembrie, cu o minivacanta in preajma zilei Zilei Nationale. Noi minivacanțe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

