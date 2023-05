Noi metode de înșelăciune practicate de hackeri în numele Poștei Române In ultima perioada s-au intensificat acțiunile de phishing in care este folosit numele Poștei Romane. Prin intermediul SMS-urilor ori pe e-mail, infractorii cibernetici atenteaza la conturile și la datele personale ale utilizatorilor de internet. Compania Naționala Poșta Romana s-a confruntat cu un val de sesizari din partea cetațenilor aflați in pericolul de a cadea victime ale infractorilor cibernetici. Una dintre metodele folosite de hackeri este urmatoarea: de pe un numar de telefon de Romania trimit un SMS prin care destinatarului i se aduce la cunoștința faptul ca trebuie sa primeasca un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- ”Din cauza pierderii adresei, coletul nu poate fi livrat. Va rugam sa rezolvați aceasta problema!” este mesajul pe care l-ar trimite Poșta Romana. In schimb, e doar o inșelaciune, in incercarea de a-ți goli cardul de bani. CARE e situația la noi in județ: Un nou tip de inșelaciune are loc zilele acestea.…

- Poșta Romana atenționeaza asupra unei noi metode de inselaciune folosita de infractorii cibernetici, care atenteaza la conturile si la datele personale ale utilizatorilor de internet. Actiunile de phishing in care este folosit numele Postei Romane s-au intensificat in ultima perioada, iar prin intermediul…

- Posta Romana atrage atentia ca, in ultima perioada, s-au intensificat actiunile de phishing in care este folosit numele companiei. Astfel, prin intermediul SMS-urilor ori pe e-mail, infractorii cibernetici atenteaza la conturile si la datele personale ale utilizatorilor de internet. „Compania…

