- Educația financiara și juridica vor fi materii obligatorii pentru elevi la școala, de anul viitor. Proiect aprobat de Parlament Parlamentul a aprobat luni introducerea materiilor Educația financiara și Educația juridica in școli, la nivel de invațamant primar și gimnazial. Modificarea intra in vigoare…

- Educatia juridica, financiara si antreprenoriala vor deveni materii de studiu obligatorii pentru invatamantul preuniversitar, in toate scolile din Romania, incepand cu anul scolar viitor.

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) va propune Ministerului Public radierea a aproximativ o suta de partide “inactive”, care nu au participat la doua alegeri consecutive in ultimii ani electorali, a anuntat presedintele Autoritatii, Constantin-Florin Mituletu-Buica, informeaza AGERPRES . “Din 2015,…

- Camera Deputaților a adoptat, marti, cu majoritate de voturi, o propunere legislativa care introduce in Legea educatiei nationale, la capitolul Curriculumul național pentru invațamantul primar și gimnazial, educația „financiara”. Proiectul merge la Senat in calitate de for decizional. Curriculumul național…

Camera Deputaților a adoptat, marti, cu majoritate de voturi, o propunere legislativa care introduce in Legea educatiei nationale, la capitolul Curriculumul național pentru invațamantul primar și gimnazial, educația „financiara". Proiectul merge la Senat in calitate de for decizional.

- Cum se poate preda aceasta materie? Disciplina „Educație juridica” se poate preda in mod formal ca materie opționala in cadrul CDȘ – curriculum la decizia școlii. Poate fi vorba de o disciplina de sine statatoare cu titlul „Educație juridica” sau „Elemente de drept”, ori un modul impreuna cu o alta…

