Coaliția de guvernare a votat, luni, 23 mai, pachetul de masuri care va fi implementat in urmatoarea perioada, primele masuri fiind luate de la 1 iulie. Premierul Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu au venit cu o prezentare a masurilor economice si sociale. Amanarea ratelor la banci cu 9 luni „Coalitia de guvernare a decis, astazi, […]