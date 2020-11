Stiri pe aceeasi tema

- Luna noiembrie aduce noi restrictii si pentru Austria. De marti se impune carantina partiala.Noile restrictii inchid restaurantele, barurile si facilitatile recreative. Totodata, cancelarul Sebastian Kurz spune ca austriecilor le va fi interzis sa iasa din case intre ora opt seara si…

- Boris Johnson anunța ca Anglia va intra in carantina. Autoritatile au confirmat sambata ca Regatul Unit a depasit pragul de 1 milion de contaminari cu SARS-CoV-2. Prim-ministrul Boris Johnson a anuntat, intr-o conferinta de presa, ca Anglia va intra in carantina din 5 noiembrie pana pe 2 decembrie si…

- O medie de circa 15% din toate decesele legate de COVID-19 la nivel mondial "ar putea fi atribuita expunerii pe termen lung la poluarea atmosferica", arata un studiu international, relateaza dpa si AFP, potrivit Agerpres. In cazul Romaniei procentul este de 21%.Studiul, publicat in revista de specialitate…

- Harta Europei se-nroșește, pe masura ce marile capitale ale continentului anunța noi recorduri uriașe. Franța și Grecia anunța noi restricții dure. Mai bine de doua treimi dintre francezi, adica 46 de milioane de oameni, nu mai au voie sa iasa din casa intre orele 21.00 - 06.00. Interdicția de circulație…

- Tara noastra a importat masti faciale in valoare de 272 milioane de euro, in primul semestru al acestui an, fiind devansata doar de Cehia, Polonia, Austria, Belgia, Olanda, Spania, Italia, Franta si Germania, arata datele publicate marti de Eurostat.

- In Romania erau 90 de farmacisti practicanti la 100.000 de locuitori, in anul 2018, un numar similar cu cel din Marea Britanie si superior celui inregistrat in tari precum Polonia (77), Austria (72) si Germania (66), arata datele publicate vineri de Eurostat. Cel mai mare numar de farmacisti inregistrati…

- "Sunt bucuros ca acest demers prinde viata! Avem o relatie excelenta cu Thierry Meignen, primarul orasului Blanc-Mesnil, de langa Paris, unde traiesc aproximativ 2.000 de romani. A primit cu multa deschidere propunerea ambasadei, care a fost imediat sprijinita de catre Institutul Limbii Romane si…

- Franta devine, incepand din acest an, a saptea tara din Europa in care va fi predat cursul optional de Limba, cultura si civilizatie romaneasca (LCCR), urmare a demersurilor intreprinse de catre Institutul Limbii Romane (ILR) si Ambasada Romaniei in Franta, precum si a sprijinului oferit de catre Primaria…