- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a precizat vineri ca unele dintre masurile care vor fi luate in contextul pandemiei vizeaza interzicerea organizarii de evenimente private si obligativitatea purtarii mastii de protectie atat in spatii inchise, cat si spatii deschise, „fara exceptii”,…

- Patru pacienti din Iasi vor ajunge, vineri, in Polonia. Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a declarat ca aceasta tara a pus la dispozitia Romaniei 20 de paturi de Terapie Intensiva. Cseke Attila a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca trei pacienti au ajuns in Polonia de joi.…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a anuntat, joi seara, ca restrictiile care se au in vedere de luni presupun impunerea certificatului verde in aproape toate locurile, mai putin la magazinele alimentare si la farmacii. In institutiile publice sau in companiile cu mai multi angajati, vizitatorii…

- Cseke Attila, ministrul interimar de la Sanatate, a tras un semnal de alarma joi seara, in data de 8 octombrie. In opinia oficialului Guvernului, Romania se afla intr-o situație de „criza majora”, in contextului valului 4 de COVID. Astfel, Attila spera deja sa nu se ajunga la cel mai pesimist scenariu,…

- Cseke Attila, ministrul interimar al Sanatații, și Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, au decis azi instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie, a triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS-CoV-2 pe durata starii…