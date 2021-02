Noi măsuri pentru redeschiderea şcolilor: Măsura temperaturii elevilor la intrare este opţională, dezinfectarea nu Conducerile unitatilor de invatamant preuniversitar/conexe pot stabili norme proprii cu privire la masurarea temperaturii la intrarea in institutie, prevede ordinul comun al ministrilor Educatiei si Sanatatii referitor la revenirea copiilor in scoli in semestrul al II-lea. Documentul poate fi consultat integral AICI! (.pdf) Documentul poate fi consultat integral AICI! (.pdf) Potrivit documentului, accesul si fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea in institutia de invatamant de catre persoane desemnate de catre conducerea unitatii de invatamant.



Cu tot optimismul ministrului Educației ca elevii se vor intoarce in banci din al doilea semestru, colegul sau de cabinet, ministrul Sanatații, spune ca redeschiderea școlilor pe 8 februarie depinde și de campania de vaccinare. Este un subiect care starnește multe discuții in cancelarii.

