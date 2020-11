Noi măsuri pentru prevenirea răspândirii SARS-COV-2, în Primăria Brașov! In urma cu doua saptamani, pentru a proteja cetațenii care intra in contact cu funcționarii Primariei Brașov, au fost implementate o serie de masuri de prevenire a raspandirii coronavirusului in interiorul acestei instituții și a celor din subordinea Consiliului Local. Una dintre aceste masuri implementate a fost aceea de inființare a unui centru de testare pentru angajații din Primaria Brașov și din serviciile publice. Acest centru utilizeaza testarea antigen, care ofera rezultate in maxim 15 minute și are o acuratețe de peste 95%. Centrul de testare a devenit funcțional din data de 17 noiembrie… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Municipiului Ploiesti, Andrei Liviu Volosevici, a dispus o serie de masuri in vederea prevenirii raspandirii infectiei cu coronavirus (SARS-CoV-2), in randul populatiei. Avand in vedere cresterea ratei de infectare la mia de locuitori, cu domiciliul in municipiul Ploiesti, la 6.15, edilul…

- Pentru a proteja cetațenii care intra in contact cu funcționarii Primariei Brașov, dar și pentru a proteja angajații instituției, primarul Allen Coliban a dispus noi masuri de prevenire raspandirii coronavirusului in interiorul Primariei Brașov: – incepand din aceasta saptamana, angajații fiecarui serviciu…

- Un protest fata de restrictiile pentru prevenirea raspandirii COVID-19, organizat duminica la Buzau, a esuat dupa ce din sutele de persoane care erau asteptate au venit doar 50. Dintre acestea, una a fost ridicata de politisti, fiind cautata pentru audieri. Un protest cu sute de persoane anuntat pe…

- La nivel național, pana astazi, 5 noiembrie, au fost confirmate 276.802 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). De asemenea, 191.085 de pacienți au fost declarați vindecați, iar 7.540 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.La nivelul…

- Ziarul Unirea Mega focarul de la Galda, in creștere, 7 persoane ocrotite in serviciul rezidențial din Cricau, depistate pozitiv: precizari de la DGASPC In urma prelucrarii probelor prelevate de la beneficiarii ocrotiți in centrele rezidențiale din zona Aiud, in Centrul de ingrijire și asistența pentru…

- Ziarul Unirea Precizari ale DGASPC Alba, in urma extinderii focarului de COVID-19 la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatric Galda: Ce masuri au fost luate Astazi, 08.10.2020, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Alba a fost informata de Direcția de Sanatate Publica…

- Autoritațile informeaza ca, in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 2154 de persoane, dintre care 2024 sunt adulți. Din pacate, numarul copiilor sibieni infectați a ajuns la 130. Pana marți, 29 septembrie, la nivelul județului au…

- Pandemia de coronavirus ne-a aratat ca trebuie sa ne pregatim mai bine pentru a asigura sanatatea populației și pentru a preveni situațiile similare pe viitor. Municipalitatea trebuie sa iși asume rolul de coordonare a unor servicii medicale de baza pentru cetațenii orașului, atat la nivel de prevenție…