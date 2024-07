Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul, instituțiile responsabile și reprezentanții producatorilor, distribuitorilor și furnizorilor de energie vor definitiva planul ce va include masuri imediate și pe termen mediu care sa asigure energia necesara consumului cetațenilor și economiei, se spune intr-un comunicat de presa. ”Este nevoie…

- Comandamentul pentru Energie reunit, vineri, in sedinta din cauza situatiei gererate de canicula, a luat mai multe decizii pentru perioada urmatoare, transmite Guvernul Romaniei. Una dintre acestea vizeaza verificarea preturilor, astfel incat consumatorii sa fie protejati. De asemenea, Guvernul anunta…

- In urma valului prelungit de canicula, sistemul energetic se confrunta cu suprasolicitare, ducand la apariția penei de curent și la creșterea facturilor la energie. Daniela Daraban, președintele Federației Asociațiilor Companiilor de Utilitați din Energie (ACUE), prezenta la comandamentul de energie…

- Comandamentul pentru energie se intruneste vineri dimineata, la ora 9,00, la Palatul Victoria, sub coordonarea premierului Marcel Ciolacu. Guvernul cauta soluții dupa ce, in perioada caniculei, consumul de energie la nivel national a crescut cu peste o mie de megawati fata de o zi normala de vara.

- Se scumpește gazul de la 1 iulie. ANRE a majorat tarifele de distribuție cu 19% Se scumpește gazul de la 1 iulie: Facturile la gaze naturale vor crește de la 1 iulie, anunța Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie (ANRE), care a majorat tarifele reglementate de distribuție. ANRE a aprobat tarifele…

- Plafonarea prețurilor la gaze și energie a dat peste cap inclusiv afacerile furnizilor care sunt nevoiți sa suporte din propriul buget facturile mai mici pentru populație pana cand iși primesc diferența de bani de la stat. Totuși, plafonarea prelungita pana in primavara anului viitor la nivelul actual…

- Guvernul slovac ia in considerare construirea unei noi unitati nucleare, cu o capacitate de pana la 1,2 gigawati (GW), si ar putea lua o decizie la reuniunea de miercuri, a anuntat premierul Robert Fico, transmite Reuters. Decizia va reprezenta o baza pentru masuri concrete in vederea pregatirii proiectului,…

- Guvernul a aprobat in ședința de marți programul Electric UP 2, dedicat sprijinirii intreprinderilor mici și mijlocii, precum și firmelor din domeniul HoReCa in tranziția catre surse de energie regenerabila și mobilitate electrica. Acest program ofera un ajutor substanțial de pana la 150.000 de euro…