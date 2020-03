Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne a spus care sunt primele masuri adoptate in starea de urgența. Intre altele, Marcel Vela a schimbat regulile pentru carantina si autoizolare si a decis sa inchida targurile auto pana la finalul lunii martie. Apelul autoritatilor ramane acelasi: stati acasa!

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, joi seara, ca mai multe puncte de frontiera de la granițele cu Ungaria, Ucraina, Republica Moldova, Bulgaria și Sebia vor fi inchise. „Pentru folosire eficienta...

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a avut o convorbire telefonica cu Michalis Chrisochoidis, ministrul pentru protectia cetatenilor din Republica Elena, pe fondul presiunii migrationiste la frontiera Greciei cu Turcia. "Demnitarul roman a exprimat solidaritatea deplina cu Grecia in contextul situatiei…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat joi, in ședința de Guvern, ca in ultimele 24 de ore au intrat in Romania peste 3.200 de cetateni din Italia. “In ultimele 24 de ore, pe intrarile in tara, pe cele 14 cu Ungaria, 7 cu Serbia si cele 16 aeroporturi au intrat 3.210 cetateni din Italia”, a…

- 17 persoane sunt in carantina in Romania, dupa ce s-au aflat in zone unde sunt numeroase cazuri de infectare cu coronavirus, iar alti aproximativ o mie de oameni sunt izolati la domiciliu, au anuntat, luni seara, autoritatile. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a spus ca, in Neamt, doua persoane venite…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, susține ca in padurile din nordul Romaniei au fost gasite mai multe deltaplane abandonate, iar suspiciunea este ca erau folosite la contrabanda, aparatele nefiind detectabile pe radar. Scenele descrise de Marcel Vela seamana cu cele din celebrul serial ”Escobar”,…

- O ordonanța de urgența va fi elaborata pentru cumpararea de echipamente necesare prevenirii si combaterii unor eventuale cazuri de infectie cu coronavirus in Romania, au anunțat ministrii Afacerilor Interne si Sanatatii, Marcel Vela si Victor Costache.