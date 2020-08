Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat luni, 24 august 2020, prin Ordonanța de urgența, punerea in aplicare a Deciziei Curții Constituționale a Romaniei nr. 229/2020, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 602 din 9 iulie 2020, prin care instanța de control constituțional a constatat ca fiind neconstituționale…

- Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, pentru abrogarea unor prevederi legale, precum si…

- CNAS anunța noi masuri in accesul la servicii medicale și in concediile medicale. Astfel, polițiștii pot lua concedii medicale mai lungi, se va inființa un subprogram pentru cei cu autism, iar femeilor cu intervenții chirurgicale oncologice la san li se deconteaza simetrizare a glandei mamare, anunța…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunta ca Guvernul a aprobat, in sedinta de luni, noi masuri in domeniul accesului la servicii medicale si in acordarea concediilor medicale. Astfel, va fi implementat un subprogram pentru persoanele cu tulburari din spectrul autist in cadrul Programului…

- ​Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de vineri 8 proiecte de ordonanțe de urgența, unele dintre ele facând parte din programul de lansare economica. Astfel, ar urma sa fie aprobat, dupa ce a mai fost discutat de câteva ori în Guvern, programul național de racordare a populației…

- Decizie soc a CCR: privatizarea sanatatii gandita de Guvernul Orban e NECONSTITUTIONALA. Curtea Constitutionala a Romaniei a dat dreptate Avocatului Poporului, decizia fiind luata in unanimitate, ca Ordonanța de urgența a Guvernului nr.25/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind…