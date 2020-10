Stiri pe aceeasi tema

- DSP Bucuresti a propus luni Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta interzicerea organizarii de slujbe in spatii deschise.„Interzicerea organizarii si desfasurarii de procesiuni religioase in spatii deschise precum si stationarea in apropierea lacaselor de cult”, se numara printre…

- DSP precizeaza ca recomandarile sunt facute din cauza ca in București rata de incidența cumulata in ultimele 14 zile este de 1,86, mai mare de 1,5, cum prevede legea pentru inchiderea restaurantelor, potrivit digi24. Propunerile facute de DSP București: -interzicerea organizarii evenimentelor…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) se reuneste miercuri pentru a dezbate ordinul comun privind regulile de protectie sanitara pe timpul campaniei electorale, dar si masurile referitoare la redeschiderea teatrelor, cinematografelor si restaurantelor, scrie Agerpres. Anuntul a fost facut…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, anunța in direct la Adriana Nedelea LA FIX ce propuneri privind redeschiderea restaurantelor, teatrelor și cinematografelor sunt discutate miercuri in Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Reprezentanții din industria ospitalitații și cei din instituțiilede…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat noile restricții ce ar putea fi introduse de la 1 august pe teritoriul Romaniei. Masca va deveni obligatorie și in spațiile deschise, iar pe plaje vor fi luate noi masuri de distanțare fizica. Comitetul Național pentru Situații de Urgența, condus de premierul Ludovic…