Noi măsuri împotriva Rusiei vor fi anunțate la summitul G7, care începe duminică Liderii de la viitorul summit G7 din Germania vor anunta noi masuri menite sa exercite presiuni asupra Rusiei in legatura cu invazia sa in Ucraina, precum si noi angajamente pentru consolidarea securitatii europene, a declarat un oficial american de rang inalt, citat de The Guardian, transmite News.ro. „Vom prezenta un set concret de propuneri pentru […]

