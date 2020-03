Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a solicitat Comisiei Europene autorizarea pentru a putea aplica scutiri de taxe vamale și TVA pentru importurile destinate prevenirii și combaterii rãspândirii coronavirusului COVID-19, se arata într-un comunicat de presa al instituției."Scutirea…

- Peste 80.000 de antreprenori privati vor primi o scutire de la plata taxelor si contributiilor sociale pana dupa criza, precum si companiile de media care sufera de pe urma scaderii veniturilor din publicitate, a anuntat Viktor Orban intr-un mesaj televizat. Premierul ungar a adaugat ca evacuarile…

- "O prima masura este scutirea de la plata impozitului pe venit si a contributiilor pentru indemnizatia platita angajatilor in situatia intreruperii sau reducerii temporare a activitatii, fara incetarea raporturilor de munca (adica, somaj tehnic). Scutirea poate fi acordata pentru cel mult 3 luni.…

- Florin Citu, ministrul Finantelor, spune ca analizeaza niste masuri in ceea ce priveste impozitul pe venit pentru persoane fizice, plata ce ar putea fi amanata cu doua luni, in contextul pandemiei de coronavirus. "Ne uitam si la masuri in ceea ce priveste impozitul pe venit pentru persoane fizice si…

- O amanare sau esalonarea la plata a impozitului pe profit, a taxei pe valoarea adaugata, a impozitului pe venit si a taxelor salariale ar putea reprezenta o solutie sustenabila pentru mediul de afaceri, in contextul epidemiei de coronavirus, este de parere compania de fiscalitate si consultanta in afaceri…

- Primul termen de plata a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport, aferente acestui an, va fi amanat de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020. Decizia va fi luata in prima sedinta de Guvern, au anuntat ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu…

- Anuntul a fost facut pe Facebook de ministrul interimar de finante, Florin Citu.Aceste modificari urmeaza sa fie reglementate prin ordonanța de urgenta in prima ședința de guvern, a precizat acesta. „Mesaj important pentru toti contribuabilii! Pentru a veni in sprijinul contribuabililor, in contextul…

- Guvernul cumpara in regim de urgența echipamente de protecție impotriva noului coronavirus. Va fi suplimentat și numarul medicilor de la Otopeni, care monitorizeaza pasagerii veniți din China.