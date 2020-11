Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, in Samoa Americana nu exista nici macar un caz de coronavirus. Conducerea tarii a inchis toate frontierele si a suspendat toate zobrurile. Din pacate, 500 de persoane au fost despartite de familiile lor. Printre acestia se numara si o femeie in varsta de 38 de ani. Aceasta a plecat inainte…

- Compania Nationala Posta Romana a adaugat o noua destinatie pe harta retelei rutiere europene: Paris. Astfel, incepand cu luna octombrie, Posta Romana efectueaza curse directe, cu masini proprii, catre capitala Frantei. Cursa auto a fost inaugurata marti, odata cu plecarea primului transportcatre Paris,…

- Inceputul noului an școlar, ridicarea anumitor restricții in interiorul țarii, reintoarcerea populației din vacanțe plus vremea mai rece aduce in centrul atenției ingrijorari referitoare la un al doilea val de infecții cu COVID-19, care ar putea veni odata cu instalarea toamnei. Nu consider ca vor…

- Statele membre ale Uniunii Europene au alocat in 2018 suma de 50,7 miliarde de euro din cheltuielile guvernamentale pentru recreatie si sport, Bulgaria si Romania ocupand ultimele locuri in functie de cheltuielile pe cap de locuitor cu 11 euro respectiv 30 de euro, comparativ cu o medie de 113 euro…

- Danemarca, Grecia, Ungaria și Suedia s-au alaturat Germaniei și Romaniei, devenind state-gazda pentru rezerva de echipamente medicale rescEU. Cu sprijin financiar din partea Comisiei Europene, in prezent 6 state membre ale UE constituie stocuri europene comune de echipamente medicale de protecție,…

- Marile puteri din G7 au indemnat marti Rusia sa ii trimita ‘urgent’ in fata justitiei pe autorii ‘otravirii confirmate’ a disidentului rus Aleksei Navalnii, potrivit AFP. Intr-un comunicat, ministrii de externe ai Canadei, Frantei, Germaniei, Italiei, Japoniei, Marii Britanii, Statelor Unite au afirmat…

- Marile puteri din G7 au indemnat marti Rusia sa ii trimita "urgent" in fata justitiei pe autorii "otravirii confirmate" a disidentului rus Aleksei Navalnii, potrivit AFP. Intr-un comunicat, ministrii de externe ai Canadei, Frantei, Germaniei, Italiei, Japoniei, Marii Britanii, Statelor Unite au afirmat…

- Vedem cum spații economice diferite se comporta foarte diferit. Dam la o parte China – acolo nu putem ști ce se intampla decat dupa ce s-a intamplat deja. Dar vedem cum in SUA, spre exemplu, peste 3.500 de mari companii și-au anunțat falimentul, in timp ce analiștii spun ca acesta este abia inceputul.…