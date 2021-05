Noi măsuri de relaxare în Capitală s-ar putea decide astăzi Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta ar putea decide noi masuri de relaxare in Capitala / Convocarea sedintei depinde de rata de infectare anuntata joi de DSPMB. Prefectul Alin Soica a anuntat ca, deocamdata, membrii Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta nu au fost convocati, dar va convoca sedinta, daca rata de infectare pe care o va transmite joi DSP Bucuresti se va mentine sub 1,5 la mie. Sedinta ar putea avea loc la ora 12.00. Daca se va intruni Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta se vor decide noi masuri de relaxare, aferente… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

