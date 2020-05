Noi măsuri de relaxare! Din 15 iunie se redeschid sălile de fitness Președintele Federatiei Romane de Culturism și Fitness, Gabriel Toncean, a anunțat pe Facebook ca pe 15 iunie se redeschid salile de fitness. El precizeaza ca, in prima etapa, vor fi redeschise doar salile cu aparate de forța, nu și cele care ofera exclusiv spațiu pentru aerobic. ”Prieteni, am vești bune! Data de 15 Iunie a devenit o certitudine in privința redeschiderii salilor de fitness. Ca urmare a discuțiilor pe care le-am purtat astazi la Ministerul Sanatații, impreuna cu reprezentanții Institutului Național de Sanatate Publica, ma bucur sa va pot anunța ca vom putea face sport la aparate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații și INSP și-au dat acordul pentru redeschiderea sanilor de fitness, anunța președintele Federației Romane de Culturism și Fitness, Gabriel Toncean. El a precizat ca salie vor trebui sa respecte o serie de reguli stricte, inclusiv faptul ca accesul clienților se va face pe baza de…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat luni ca testarea care va incepe la nivel national dupa data de 1 iunie are rolul de a arata care este procentajul persoanelor din Romania care s-au imunizat si prezinta anticorpi pentru noul coronavirus. “Dupa 1 iunie la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare…

- Dupa 15 iunie, salile de culturism și fitness ar putea fi redeschise, insa vor funcționa cu respectarea unui set de conditii necesare pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus. „Parerea mea personala, nu are legatura cu ceea ce transmit autoritatile, este ca e posibil ca dupa 15 iunie sa fie…

- Președintele Federației Romane de Culturism și Fitness (FRCF), ministrul Tineretului și Sportului și reprezentanții salilor de fitness și culturism au avut o intrevedere pentru redeschiderea acestora.

- Mai multi reprezentanti ai salilor de culturism si fitness au avut luni o intrevedere cu ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, si cu presedintele Federatiei Romane de Culturism si Fitness, Gabriel Toncean. "A fost o discutie preliminara in care am discutat si am propus anumite lucruri…

- Salile de culturism si fitness din Romania s-ar putea redeschide dupa 15 iunie, cu respectarea unui set de conditii necesare pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus, a declarat, pentru Agerpres, presedintele Federatiei Romane de Culturism si Fitness, Gabriel Toncean.

- Vesti mai putin bune pentru cei care au sperat ca odata cu incheierea starii de urgenta se vor redeschide salile de fitness. Comisia Nationala pentru Sanatate Publica a instituit vineri, 15 mai, stare de urgenta in sanatate publica in R.Moldova si a prelungit o serie de restrictii.

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, duminica seara, ca lista cu masuri pentru prima etapa de relaxare va fi finalizata din punct de vedere juridic, dezbatuta si apoi aprobata in urmatoarea saptamana. Potrivit unei postari pe pagina sa de Facebook, ministrul a precizat ca oricine…