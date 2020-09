Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 12.000 de cazuri de coronavirus au fost confirmate in primele 10 zile din luna august, iar numarul pacienților aflați in stare grava la ATI a crescut zilnic, ajungand la aproape 480. Cum s-a ajuns la aceasta situație și ce se mai poate face pentru a opri evoluția alarmanta a infectarilor cu…

- Guvernul a adoptat, la 15 iulie 2020, prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, avand in vedere cresterea numarului de cazuri de COVID-19 si a deceselor inregistrate la persoane infectate cu SARS-CoV-2, a anuntat viceprim-ministrul Raluca Turcan, la Palatul Victoria, dupa sedinta extraordinara a Cabinetului…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat a spus, miercuri, in ședința de Guvern, ca odata cu prelungirea starii de alerta nu vor fi introduse noi restricții, ci vor fi menținute cele stipulate in actuala legislație. Miercuri, pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de guvern…

- Informația dezvaluita de jurnalistul „Național” Catalin Tache inca din ziua precedenta – și anume faptul ca se va prelungi din nou starea de alerta in Romania – a fost facuta publica, de la Cotroceni, in urma cu scurta vreme, dupa ce președintele a incheiat discuțiile cu premierul Orban și cu mai mulți…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat vineri ca in prezent, daca se va impune, va fi prelungita starea de alerta in cazul creșterii cazuilor de infectare cu noul coronavirus. Acesta a mai precizat ca nu mai poate fi vorba de o instituire a starii de urgența.

- Decizia intra in vigoare de maine, 17 iunie, dar hotararea merge in parlament pentru aprobare. A fost stabilit si un nou set de masuri de relaxare. Principala noutate pe care executivul a adoptat-o astazi in legatura cu masurile de relaxare este legata de faptul ca slujbele religioase se pot desfașura…

- Guvernul a decis prelungirea starii de alerta cu inca 30 de zile, dar a stabilit si un nou set de masuri de relaxare. Se deschid gradinitele, magazinele din mall-uri si se reia activitatea in salile de fitness, cu respectarea unor masuri de asigurare a sigurantei sanitare. Sunt de asemenea permise slujbele…

- Mai multe restricții impuse de epidemia de COVID – 19 vor fi eliminate de luni. Astfel, autoritațile au anunțat redeschiderea mall-urilor, a salilor de sport, a piscinelor, dar și marirea numarului de persoane care participa la evenimente. Noile reglementari stabilesc și faptul ca șase persoane care…