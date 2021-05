Noi măsuri de relaxare anunțate oficial: mai trebuie purtată masca în spații închise? Un nou set de masuri de relaxare intra in vigoare de la 1 iunie, dupa cum a anunțat premierul Florin Cițu dupa ședința de guvern. De la 1 iunie intra in vigoare noi masuri de relaxare, care au fost anunțate oficial de Guvern. Principalele masuri vor fi urmatoarele, dupa cum arata Libertatea : Numarul participanților la evenimente culturale in spații deschise a crescut de la 500 la 1.000. Se vor putea forma grupuri pietonale de cate opt oameni care nu sunt din aceeași familie. Nunțile, botezurile și mesele festive se vor putea organiza cu maxim 70 de persoane in spații deschise și maxim 50 de persoane… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

