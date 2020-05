Epidemia de COVID-19 se apropie de final in Islanda. Drept rezultat, autoritațile au procedat la relaxarea suplimentara a restricțiilor adoptate anterior. Incepand cu 25 mai 2020 sunt permise activitațile și evenimentele publice cu o participare pana la 200 de persoane. De asemenea, sunt redeschise salile de sport, salile de jocuri, restaurantele, barurile și cluburile. Aceste locații nu au voie sa se ocupe mai mult de jumatate din capacitatea inscrisa in licența de funcționare. Restaurantele, barurile și cluburile se inchid la ora 23:00, cel mai tarziu.Dispozițiile de mai sus sunt in vigoare…