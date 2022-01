Guvernul pregatește noi masuri de protejare a populației și a inteprinderilor de efectele creșterii prețurilor la energie, a anunțat marți premierul Nicolae Ciuca. Acesta a convocat in acest sens o ședința cu miniștrii Finanțelor, Energiei, Agriculturii, Antreprenoriatului si Turismului, Mediului și președintele ANRE. „Romanii au nevoie de garanții privind corectitudinea facturarii consumului de energie electrica și gaze naturale. In același timp, sunt necesare și masuri de sprijin pentru companii, in aceasta perioada dificila generata de creșterea prețurilor la energie. Aceste masuri vor contribui…