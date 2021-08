Stiri pe aceeasi tema

- Fiscul va actualiza lista jurisdicțiilor raportoare cu care face schimb automat la informații. Conform unui proiect de ordin al ANAF, preluat de Hotnews,este vorba despre Albania, Aruba, Lebanon, Nigeria, Oman, Peru, Qatar, Regatul Unit al Marii Britanii – UK, Samoa, Vanuatu. Romania efectueaza schimb…

- Organizatorii festivalului Electric Castle au facut un anunț pe Facebook legat de ediția 2022 a evenimentului. Festivalierii își pot achiziționa chiar de acum biletele pentru Electric Castle 2022: „Dupa 2 ani, am ajuns în…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat lista cu datornicii care nu si-au platit obligatiile fiscale in trimestrul doi din 2021, conform legislatiei in vigoare. Potrivit Ziarului...

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) scoate la vanzare, prin licitație, luna aceasta autoturisme și vehicule comerciale second-hand in mai multe județe din țara. Pentru unele modele prețurile sunt destul de mici.

- Inspectorii Directiei generale antifrauda fiscala, din cadrul ANAF, au investigat o retea frauduloasa de sapte firme specializate in colectarea si reciclarea deseurilor, ai caror organizatori au fraudat cu circa 3,5 milioane de euro (peste 17 milioane de lei) bugetul general consolidat al statului,…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia generala executari silite cazuri speciale - Serviciul executari silite cazuri speciale regional Timisoara, organizeaza in data de... The post Vanzare la licitație – teren extravilan arabil situat in Sannicolau Mare appeared first on Renasterea…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia generala executari silite cazuri speciale - Serviciul executari silite cazuri speciale regional Timisoara, organizeaza in data de... The post Vanzare la licitație – autoturism marca Peugeot appeared first on Renasterea banateana .

- Mircea Badea a fost vizat de Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF). Realizatorul de televiziune a primit un e-mail de la Fisc , in care este informat ca are de plata peste 10.000 de euro, din cauza unor restanțe din dreptul impozitului din 2018. Badea a avut o postare virulenta pe Facebook…