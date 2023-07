Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a solicitat sa fie destituite conducerile mai multor instituții dupa ce autoritațile au reținut 24 de suspecți in ancheta caminelor din Voluntari, unde zeci de batrani erau ținuți flamanzi, fara medicamente și supuși la munca forțata.Principalele declarații: CITESTE SI…

- Noi detalii șocante ies la iveala in cazul azilurilor groazei. Victimele erau batute crunt de angajați, asa cum reiese din stenogramele din dosar. Cel mai des erau batuți cei cu afecțiuni de vorbire, care nu reușeau sa comunice. Ii bateau la subsol, pe intuneric, cu o coada de metal de la o matura.…

- DIICOT anunța ca 24 de persoane au fost retinute, iar alte doua au fost plasate sub control judiciar, dupa perchezitiile la centrele pentru persoane vulnerabile de langa București. La doar cațiva kilometri de București, peste o suta de persoane – cei mai mulți varstnici, aflați in situații vulnerabile,…

- Apar marturii șocante din caminele groazei, aflate la doar cațiva kilometri de București. Oamenii care locuiesc in zona povestesc despre traumele și umilințele prin care au trecut peste o suta de batrani. Aceștia erau batuți, ținuți nemancați și obligați sa cerșeasca.

- Martorii oculari de la atacul rusesc din Kryvyi Rih, din noaptea de 13 iunie, au oferit detalii despre atac. In special, oamenii iși amintesc de explozia teribila. Victimele au reușit sa ia cu ei doar un set minim de lucruri.O mama si fata ei, Lyudmila si Tatiana, spun ca au reusit sa ia apa și lucrurile…

- In urma cu putin timp s-a produs un incident nefericit la Iași! Un pacient, in varsta de 70 de ani, a decis sa-si puna capat zilelor si s-a aruncat de la etajul 4 al Spitalului de Pneumoftiziologie. UPDATE: Barbatul a fost diagnosticat cu cancer pulmonar. Reprezentanții unitații medicale au avut prima…

- Cațiva dintre martorii și supraviețuitorii accidentului de tren din India, in urma caruia peste 260 de persoane au murit și peste 1.000 au fost ranite, au relatat pentru BBC prin ce au trecut in ziua respectiva. Unii dintre au scapat cu viața, dar și-au pierdut rude apropiate in tren, in vreme ce alții…

- Rudele femeii in varsta de 91 de ani au cerut ajutorul poliției dupa ce, in timpul unei vizite la camin, au gasit-o plina de rani. Pensionara, care sufera de demența, se afla internata de doar cateva zile. Familia a decis sa o externeze de urgența. Deocamdata, nu se cunoaște motivul vanatailor, in cauza…