- Oficialii israelieni de rang inalt, inclusiv premierul Netanyahu și ministrul sau al apararii, au vorbit, marți, pentru prima oara despre care va fi statutul de dupa razboi al Fașiei Gaza. Netanyahu a spus, intr-un interviu pentru ABC News, ca Israelul va avea „responsabilitatea generala a securitații”…

- Speranta unei incetari temporare a focului intre Israel si gruparea islamista Hamas s-a stins ieri, dupa refuzul premierului israelian Benjamin Netanyahu, in ciuda incercarilor de mediere ale secretarului de stat american Antony Blinken, care a ajuns la Tel Aviv pentru a treia oara de la izbucnirea…

- Sute de soldați au așteptat in afara kibbutzului Be'eri in timp ce teroriștii erau inauntru, spun supraviețuitorii. Presa din Israel a relatat marturia tulburatoare a unui membru al echipei de securitate civila a kibbutzului, care a luptat pana la ultimele gloanțe.

- Sute de familii ale prizonierilor israelieni deținuți de Hamas in Gaza au manifestat sambata seara in fața sediului ministerului apararii Israelului, in Tel Aviv.Protestatarii au cerut demisia premierului Netanyahu, admiterea de catre acesta a faptul ca poarta vina pentru faptul ca autoritațile au…

- In emisiunea Sa vorbim despre tine, prezentata de GABRIELA CALIȚESCU, RADU MORARU ne-a dat cateva știri legate de razboiul dintre ISRAEL și HAMAS, observate din unghiuri mai puțin vizibile in presa romaneasca, pentru ca presa noastra parca nu mai știe ce e “aia” o știre. Radu Moraru: ”Totul face parte…

- Cosmarul continua pentru cei peste 200 de romani care locuiesc in Fasia Gaza. Iadul declansat de Hamas i-a impins la limita supravietuirii: fara apa, fara curent electric si traind fiecare clipa cu spaima unor noi atacuri.

- Oficialii israelieni au subliniat ca in ciuda acestor semnale, nu au existat avertismente semnificative cu privire la atacul de sambata, scrie publicația Times of Israel. Presa israeliana spune ca serviciile de informații au discutat despre aceste semnale in timpul nopții și au convenit sa reia discuția…

- Israelul a primit un avertisment din partea Egiptului cu privire la posibile violențe cu trei zile inainte ca Hamas sa surprinda forțele israeliene intr-un atac de amploare, a declarat miercuri președintele puternicei comisii pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanților din SUA."Știm ca Egiptul…