Stiri pe aceeasi tema

- Soferul unui camion de mare tonaj a fost transportat la un spital din București dupa ce autotrenul incarcat cu balastru pe care il conducea s-a rasturnat pe DN 61 si a luat foc intre localitatile Letca Noua si Ghimpati, din județul Giurgiu. „ISU Giurgiu a fost solicitat miercuri dimineata sa intervina…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a atenționat miercuri, la DigiFM, ca in situații precum incendiul izbucnit marți la o mașina care circula in Pasajul Unirii „nu stai sa o filmezi și sa caști gura”, intrucat fumul degajat este toxic.In imaginile surprinse de camera de supraveghere cu momentul cand mașina a luat…

- Un cetatean turc a fost amendat de politisti dupa ce a vrut sa intre cu un TIR in Pasajul Unirii din Bucuresti, fara a respecta indicatorul privind limita de inaltime de 3,5 metri. Astfel, camionul, care avea 4,2 metri inaltime, a rupt poarta metalica montata inainte de intrarea in pasaj. Fii…

- Pasajul Unirii din București s-a redeschis de doar cateva zile, dar in aceasta dimineața este inchis din cauza unui accident. Din primele informații, un TIR a lovit un tablier din partea de sus a pasajului, asta pentru ca acesta se afla prea jos, la inalțimea de 3,5 metri, in timp ce TIR-ul are 4 metri…

- Am avut privilegiul de a vedea Pasajul Unirea inainte de deschiderea traficului. Invitat in studioul Realitatea Plus, “montat la locul faptei,” am vazut cu ochii mei treaba bine facuta. Rapid și cu talent. „Pasajul rutier Unirii se redeschide circulatiei inainte de inceperea noului an scolar. Dupa 77…

- Primaria Sectorului 4 din București anunta sambata, 3 septembrie, redeschiderea Pasajului Unirii, dupa lucrari care au durat 77 de zile. Circulația in Pasajul Unirii din București se redeschide odata cu inceperea noului an școlar, a anunțat primarul Daniel Baluța pe pagina de Facebook. Circulația de…

- Primaria Sector 4 anunta, sambata, redeschiderea Pasajului Unirii, dupa lucrari care au durat 77 de zile. Investitia de 12 milioane de euro a vizat punerea in siguranta a pasajului, lung de 900 de metri. Anunțul a fost facut azi de Primarie intr-un comunicat de presa potrivit Agerpres. „Asa cum a anuntat…

- Pasajul Unirii, care a fost inchis pe 20 iunie pentru reparații, urmeaza sa fie redeschis cel mai probabil saptamana viitoare, chiar in prima zi de școala, 5 septembrie. Astazi, in zona au aparut elementele de decor, semn ca lucrarile se apropie de final. Dupa cum se poate vedea in imaginile surprinse…