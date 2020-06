Stiri pe aceeasi tema

- Mii de manifestanti au participat sambata la marsuri de protest in mai multe orase elvetiene, denuntand rasismul si brutalitatea politiei, in pofida interdictiei privind adunarile publice de peste 300 de persoane, impusa de autoritati pentru a preveni raspandirea COVID-19, informeaza AFP si Reuters.…

- Prestigioasa revista stiintifica britanica Nature a suspendat miercuri publicarea articolelor timp de o zi, alaturandu-se astfel universitatilor si organizatiilor stiintifice care si-au intrerupt activitatea in numele luptei impotriva rasismului in urma decesului lui George Floyd, informeaza AFP.…

- Fostul bachetbalist Michael Jordan a anuntat, vineri, ca va dona 100 de milioane de dolari in urmatorii zece ani unor organizatii care lupta impotriva discriminari rasiale, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Anuntul vine in contextul protestelor din SUA fata de rasism si de brutalitatea politiei,…

- Primarul Amsterdamului, Femke Halsema, a fost criticat marti de oameni politici si experti in sanatate dupa ce mii de demonstranti s-au adunat luni in centrul orasului pentru o manifestatie antirasism in care au incalcat regulile de distantare sociala introduse pentru limitarea raspandirii noului…

- Lucratori sezonieri romani veniți la o ferma din Germania au protestat fața de condițiile de munca, de cazare și pentru ca nu și-au fi primit banii. Muncitorii sezonieri de la firma Ritter din Bornheim și-au aratat nemulțumirea fata de conditiile de munca si de cazare. Firma care i-a angajat este in…

- Sute de protestatari au luat parte la demonstratii sambata in doua orase din Germania, Stuttgart si Berlin, impotriva restrictiilor in vigoare asupra vietii publice in eforturile de limitare a raspandirii coronavirusului, potrivit DPA.Potrivit organizatorilor, cateva sute de persoane s-au…

- Ciocniri au avut loc in centrul capitalei germane, intre politisti antirevolta si cateva zeci de persoane care protestau fata de izolarea impusa impotriva raspandirii noului coronavirus, relateaza Reuters.

