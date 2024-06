Noi lucrări la rețeaua de termoficare din Capitală. Multe blocuri, fără apă caldă. Zonele afectate Locuitorii din mai multe zone de pe raza a cinci sectoare din Capitala primesc, in a doua zi a acestei saptamani, vești nu tocmai bune. Afara e cald, fiind final de iunie, insa la robinetele din apartamentele lor nu va curge decat apa rece. Și asta pentru ca se oprește apa calda in mai multe […] The post Noi lucrari la rețeaua de termoficare din Capitala. Multe blocuri, fara apa calda. Zonele afectate first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

