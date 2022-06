Noi lucrări la infrastructura rutieră din Argeș Consiliul Județean Argeș informeaza participanții la traficul rutier ca, in perioada 14 – 17.06.2022, va efectua, prin Regia Autonoma Județeana de Drumuri și terți in baza contractului de administrare, urmatoarele activitați la infrastructura rutiera: Reparații asfaltice pe DJ 703 I Merișani – Mușatești, km 0+000 – 0+500 și km 2+926 – 26+447, comunele Merișani, Mușatești […] Articolul Noi lucrari la infrastructura rutiera din Argeș apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Programul lucrarilor la infrastructura rutiera din județul Argeș, in perioada 14 – 17.06.2022 Consiliul Județean Argeș informeaza participanții la traficul rutier ca, in perioada 14 – 17.06.2022, va efectua, prin Regia Autonoma Județeana de Drumuri și terți in baza contractului de administrare, urmatoarele…

- Programul lucrarilor la infrastructura rutiera din județul Argeș, in perioada 6.06 – 10.06.2022 Consiliul Județean Argeș informeaza participanții la traficul rutier ca, in perioada 6.06 – 10.06.2022, va efectua, prin Regia Autonoma Județeana de Drumuri și terți in baza contractului de administrare,…

- Programul lucrarilor la infrastructura rutiera din județul Argeș, in perioada 02.05 – 06.05.2022: Consiliul Județean Argeș informeaza participanții la traficul rutier ca, in perioada 02.05 – 06.05.2022, va efectua, prin Regia Autonoma Județeana de Drumuri și terți in baza contractului de administrare,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi, 3 mai 2022, in functie de conditiile meteorologice, se vor executa lucrari de reparatii pe mai multe tronsoane de drumuri nationale, astfel: DN 7, km. 163 ndash; 164, in extravilanul localitatilor Milcoiu Golesti,…

- Conducerea Primariei comunei Livezeni a demarat, in data de 14 aprilie 2022, o licitație estimata la valoarea de 1.008.403 de lei, fara TVA, pentru obiectivul de investiții "Lucrari de reparații drumuri pentru strazile de pe raza comunei Livezeni, județul Mureș", informeaza www.licitatiapublica.ro.…

- Primaria municipiului Targu Mureș a demarat, in data de 16 martie 2022, o licitație estimata la valoarea de 37.815.117 de lei (aproximativ 7,6 milioane de euro), fara TVA, pentru obiectivul de investiții "Lucrari de reparații curente la instituțiile de invațamant din municipiul Targu Mureș", informeaza…

- Din aceasta saptamana, Primaria Timișoara a demarat un program de sporire a siguranței in trafic atat pentru șoferi, cat și pentru pietoni sau bicicliști. Intr-o prima etapa vor fi executate lucrari de intreținere și semnalizare a drumurilor din oraș. Astfel, pentru saptamana 21 – 25 martie sunt programate…

- Primaria municipiului Targu Mureș a demarat, in data de 16 martie 2022, o licitație estimata la valoarea de 37.815.117 de lei (aproximativ 7,6 milioane de euro), fara TVA, pentru obiectivul de investiții "Lucrari de reparații curente la instituțiile de invațamant din municipiul Targu Mureș", informeaza…