Noi lovituri asupra unor obiective ale Hamas, în Gaza Armata israeliana a anuntat miercuri ca a lovit in cursul noptii inca 25 de obiective militare ale Hamas din fasia Gaza, transmite AFP. Raidurile aeriene au fost lansate dupa tiruri de rachete si mortiere ale militantilor palestinieni asupra teritoriului Israelului.



Printre tinte s-au aflat ateliere de productie a rachetelor, adaposturi pentru drone si infrastructuri militare.



Marti, in prima zi a operatiunii militare - cea mai dura confruntare intre Israel si gruparile armate palestiniene de dupa 2014 - aviatia militara israeliana lovise 35 de obiective ale Hamas si ale Jihadului… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

