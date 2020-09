Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 8 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 97.033 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). The post 1.136 de cazuri noi de COVID-19 si 41 de decese, in 24 de ore. 40 de persoane infectate cu noul coronavirus sunt in Timis appeared first on Renasterea…

- Pana astazi, 1 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 88.593 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 38.454 de pacienți au fost declarați vindecați și 11.175 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare.

- In cursul zilei de ieri au fost carantinate, in județul Timiș, un numar de 49 persoane și au intrat in izolare 33 persoane. Situația epidemiologica, la nivelul județului Timiș, in contextul pandemiei COVID-19, se prezinta astfel: The post 11 noi cazuri de coronavirus inregistrate in Timiș, in ultimele…

- In cursul zilei de ieri au fost carantinate, in județul Timiș, un numar de 51 persoane și au intrat in izolare 45 persoane. Situația epidemiologica, la nivelul județului Timiș, in contextul pandemiei COVID-19, se prezinta astfel: The post 32 de noi cazuri de coronavirus in Timiș și 9 focare active.…

- Pana astazi, 19 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 73.617 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). The post Numarul infectarilor creste din nou. Au fost inregistrate 1.409 cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus, 57 fiind in Timis appeared first…

- Pana astazi, 17 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 71.194 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). The post Record de pacienti la ATI – 497 de persoane infectate cu noul coronavirus. In Timis s-au inregistrat 7 noi cazuri de infectari appeared first on Renasterea…

- Cele șapte cazuri noi, confirmate de DSP Alba, joi, 16 iulie, sunt contacți direcți ai unor persoane deja confirmate cu noul coronavirus. Noile cazuri sunt din urmatoarele localitați: Patru cazuri in Alba Iulia, doua din Abrud și unul din Aiud. CITEȘTE ȘI: ALBA: 7 infectari noi, in ultimele 24 de ore.…

- Numarul infectarilor zilnice cu coronavirus a scazut din nou. In ultimele 24 de ore au fost infectate 214 persoane, cu 32 cazuri mai putine decat in ziua precedenta. Judetul Timis ramane cu un total de 514 de persoane infectate, ceea ce inseamna ca nu a fost inregistrat niciun nou caz in ultimele 24…