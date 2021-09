Stiri pe aceeasi tema

Sticla Arieșul Turda a fost invinsa, 1-2, in deplasarea de la CS Ocna Mureș, la capatul unui joc in care turdenii au acuzat maniera de arbitraj a brigazii conduse de Roxana Recorean (din...

- Rezultatele amicalelor reprezentantelor Albei pe a treia scena | Cioara (CS Ocna Mureș), golgheter in intersezon Dupa o pauza extrem de lunga, divizionarele terțe din Alba, Metalurgistul Cugir (trei luni și o saptamana, ultimul joc in Liga a 3-a pe 15 mai), Unirea Alba Iulia (3 luni și 3 saptamani,…

- CS Ocna Mureș, inca 6 achiziții bifate! La fel ca in 2018, doua jocuri acasa la debutul stagiunii CS Ocna Mureș s-a dezlanțuit pe piața transferurilor, divizionara terța reușind sa bifeze inca șase achiziții in ultima perioada, ajungand la 12 transferuri. Este vorba despre portarul Eduard Mihail (n.…

- Liga a 3-a, prima etapa: Unirea Ungheni – Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir – Sanatatea Cluj și CS Ocna Mureș – Sticla Arieșul Turda! Metalurgistul Cugir, Unirea Alba Iulia și CS Ocna Mureș, cele trei reprezentante ale Albei in eșalonul terț, au fost repartizate in Seria a 9-a, iar astazi și-au…

- CS Ocna Mureș a schimbat liniile: R. Bartoș, A. Anghel și Ov. Truța au semnat, noua plecari din efectiv Divizionara terța din orașul salin are iarași o vara agitate in privința alcatuirii lotului cu care va aborda a doua stagiune consecutiva in Liga a 3-a. Dupa ce și-a asigurat permanența la acest nivel…

- La Londra se deruleaza, intre 28 iunie – 10 iulie, turneul de tenis Wimbledon, al treilea de Mare Șlem al anului. Joi, 1 iulie, in turul al doilea, Sorana Cirstea (FOTO) a invins-o cu 2-1 pe Victoria Azarenka din Belarus, iar vineri, 2 iulie, Irina-Camelia Begu a cedat cu scorul de 0-2 (pe seturi 1-6,…

- – Este cea de-a 176-a zi a lui 2021. Au ramas 189 de zile pana la sfarsitul anului. Soarele a rasarit la ora 5:30 si va apune la ora 21:19. – Astazi este „Ziua Internaționala a Navigatorului" („Day of the Seafarer"), sarbatorita cu scopul de a se recunoaste contributia unica a marinarilor din intreaga…