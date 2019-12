Noi investiții la Spitalul Județean Buzau Noi investiții la Spitalul Județean Buzau. Vor fi amenajate cabinete noi moderne, dotate cu aparatura de ultima generație, in care buzoienii care au probleme de sanatate vor putea face recuperare medicala. Cabinetele vor fi amenajate in module speciale ce vor fi ridicate pe un teren din preajma cladirii Spitalului Județean Buzau. Aici exista cateva anexe ale spitalului ce au ajuns intr un grad avansat de degradare. Mai exact, un atelier și o magazie, fiecare cu suprafața de circa 200 metri patrați. Cele doua construcții s-au degradat de a lungul anilor, astfel ca s a luat decizia demolarii acestora.… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

