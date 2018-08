Un terminal nou, platforme si cai de rulare, dar si pentru prelungirea pistei si crearea unui terminal cargo sunt principalele investiții pe care conducerea Aeroportului Internațional ”Avram Iancu” Cluj trebuie sa le opereze in urmatorii 10 ani. Conducerea aeroportului va investi aproximativ 200 de milioane de euro pentru realizarea acestor facilitați. Directorul Aeroportului Internațional Cluj, David Ciceo, a declarat ca un nou terminal pentru calatori ar putea fi gata in urmatorii 4-5 ani. Pana atunci se vor pune in funcțiune doua porti de imbarcare la etaj, pentru zborurile externe. Acestea…