Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca, unitate sanitara aflata in subordinea Consiliului Județean Cluj, va realiza noi investiții, in valoare de peste 1.727.000 de lei, care au rolul de a contribui la creșterea calitații actului medical. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Spitalele clujene, indiferent de subordonare, beneficiaza de sprijin constant din partea noastra. Ne dorim ca pacienții sa aiba un acces cat mai facil și rapid la serviciile de care au nevoie, in condiții de confort și siguranța deplina. Vom continua sa ne preocupam de dotarea cu aparatura medicala de…