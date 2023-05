Stiri pe aceeasi tema

- Italia este in continuare afectata de ceea ce autoritatile numesc cele mai grave inundatii din ultima suta de ani. Cel putin 14 persoane si-au pierdut viata si comunitati intregi sunt devastate.

- Incendiul a izbucnit, miercuri, in aripa de est a Spitalului privat Beijing Changfeng, China, dupa ce, potrivit rapoartelor preliminare, materiale inflamabile pentru vopsit s-au aprins in timpul lucrarilor de renovare a cladirii, informeaza Xinhua și AP. Disperați, zeci de oameni s-au autoevacuat din…

- Cel puțin 11 oameni au murit in India dupa ce au participat la o ceremonie organizata de un ministru in aer liber, duminica, langa Mumbai, in condițiile in care temperaturile erau de 38 de grade, scrie Times of India.

- Cel puțin 30 de oameni au murit in sudul Italiei dupa ce nava in care se aflau s-a scufundat. Este vorba despre migranți care incercau sa ajunga in Europa, potrivit Reuters. Incidentul s-a produs in largul coastei de est a regiunii italiene Calabria, au anunțat duminica ANSA și alte agenții de presa…