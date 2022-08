O noua zi, noi avarii anuntate de Aquatim in Timisoara, dar si in judetul Timis. Astfel, pe langa lucrarile deja stiute, regia de apa a anuntat ca astazi locuitorii de pe strazile Teiului, Emil Racovița, Recoltei, Legumiculturii, din Timisoara, precum și cei din localitațile Moșnița Veche, Moșnița Noua, Recaș, Șag și Utvin nu au apa […] Articolul Noi intreruperi in furnizarea apei si presiune scazuta din cauza avariilor. Anuntul Aquatim a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .