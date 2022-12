Stiri pe aceeasi tema

- Colterm a anunțat ca, „pentru remedierea unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a Municipiului Timișoara, suntem nevoiți sa intrerupem furnizarea apei calde de consum și a incalzirii, in data de 21 decembrie 2022, de la ora 9:00 la ora 14:00, la punctele termice 27, 28 și…

- Un nou inceput de saptamana cu intreruperi in furnizarea apei pentru o parte din clientii Aquatim din Timisoara si judetul Timis. Pana la ora 16, apa e intrerupta pentru remedierea unor avarii, pe strazile Martir Dan Carpin, Eternitatii, din Timișoara, și in Sacalaz. De asemenea, presiunea e scazuta…

- Avand in vedere demararea lucrarilor de modernizare a retelei termice de transport, lucrari ce se desfasoara in cadrul proiectului "Reabilitarea retelelor termice primare transport a energiei termice din Municipiul Constanta Etapa 1", incepand cu data de 13.12.2022, ora 08:00 se va opri furnizarea energiei…

- Colterm a anuntat noi intreruperi in furnizarea apei calde si a incalzirii ca urmare unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a Municipiului Timișoara. Astfel, astazi intre orele 9-14 se intrerup serviciile la punctul termic SDM. Vor fi afectați consumatorii arondați strazii…

- Intreruperi in furnizarea apei calde consum, apei reci hidrofor și a incalzirii, anunțate de Colterm pentru 8 decembrie. Pentru remedierea unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a Municipiului Timișoara, suntem nevoiți sa intrerupem furnizarea...

- Colterm a anunțat probleme tehnice in urma lucrarilor efectuate ieri, aferente proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformarii la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer și pentru creșterea eficienței in alimentarea…

- Compania de termoficare Colterm a anunțat ca, pentru remedierea unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a Municipiului Timișoara, suntem nevoiți sa intrerupem furnizarea apei calde de consum și a incalzirii, in data de 17 noiembrie 2022, de la ora 9:00 pana la ora 14:00, la…

- Noi avarii afecteaza clientii Aquatim din Timisoara si din cateva localitati din judetul Timis. Pentru remedierea lor, apa e intrerupta azi pe strazile Cerna, Oraștie, Bulevardul Constantin Diaconovici Loga, Gheorghe Andrașiu, din Timisoara, precum și in Giarmata, Sanmihaiu Roman și Utvin, pana la ora…